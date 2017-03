Mercedes-Benz start productie GT-R (en GT Roadster)

Het heeft even geduurd, maar de eerste exemplaren van de Mercedes GT-R rollen eindelijk van de band. De snelste en meest potente versie van de GT werd alweer driekwart jaar geleden voor het eerst gepresenteerd. De Duitsers nemen gelijk ook de GT Roadster in productie, alsmede de licht opgefriste GT’s coupé.

AMG mag dan zijn hoofdkantoor in Affalterbach hebben, geen enkele AMG ziet dáár het levenslicht. Op de thuisbasis maakt AMG alleen de V8- en de V12-biturbomotoren voor zijn producten (en die van Pagani). De bouw van de AMG-modellen heeft in de Mercedes-fabrieken tussen de reguliere producten plaats. De bouw van de GT is in Sindelfingen, ten zuiden van Stuttgart, ondergebracht. Daar rollen nu naast de bekende coupé ook de GT-R en de Roadster van de band.

Huwelijk

De bouw van de GT-modellen heeft in een speciale afdeling in de fabriek plaats, zo geeft de fabrikant aan. Nadat de carrosserie uit de lakstraat komt, wordt de gekleurde koets richting de productie-unit voor de GT gestuurd. De fabrikant zegt dat de sportwagen hoofdzakelijk handmatig wordt geassembleerd. Zelfs het huwelijk, de samenkomst van de aandrijflijn met de auto, wordt met de hand voltrokken, waarvoor tien man zijn aangesteld. Na de productiefase ondergaan alle AMG-modellen een eerste testrit op het interne testcircuit van Mercedes-Benz Sindelfingen.

Aanpassingen

In vergelijking met de reguliere GT beschikt de GT-R over een afwijkend aangeklede carrosserie. Voor de GT-R heeft de designafdeling van Mercedes-Benz een nieuwe bumper met grotere luchtinlaten getekend. Aan de achterzijde monteert Mercedes eveneens een andere bumper. De carrosserie zelf is iets uitgeklopt, aangezien de wielophanging een grotere spoorbreedte kent en de fabrikant op de GT-R vierwielbesturing monteert. Bovendien heeft de coupé een carbon dak en voorschermen. De in eerste instantie exclusief voor de GT-R getekende grille is inmiddels voor alle GT-modellen aangekondigd. Voor de GT-R vervaardigt AMG de 4.0 V8 in een afwijkende specificatie. Het dry-sump-blok levert dankzij de montage van twee nieuwe turbo’s met een hogere turbodruk 75 pk meer dan de sterkste variant op het moment van de introductie. De krachtbron levert 585 pk en 700 Nm.

De GT-R staat sinds eind vorig jaar op de prijslijst. Mercedes vraagt voor zijn topmodel 48.000 euro meer dan voor de GT-S, wat het prijskaartje op afgerond 228.000 euro brengt. De GT-R zal, net als de Roadster, vanaf de lente worden uitgeleverd.