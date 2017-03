Mercedes-Benz bouwt 100.000ste ‘MPV’

Het ontwikkelen van de foto duurde waarschijnlijk langer dan verwacht, want Mercedes-Benz kondigt vandaag aan dat het afgelopen vrijdag de 100.000ste V-Klasse heeft geproduceerd.

Het exemplaar met het bijzondere productienummer is een V-Klasse in de uitvoering Marco Polo Horizon, oftewel een camper. De auto gaat naar een Spaanse klant en blijft derhalve in het thuisland van de V-Klasse. Jazeker, Mercedes-Benz bouwt de V-Klasse in Spanje, waar het overigens ook zijn voorgangers Viano en MB100 produceerde.

Luxe, grote MPV

De V-Klasse wordt sinds maart 2014 in de fabriek vervaardigd. Vorig jaar werden 48.700 units wereldwijd verkocht. De huidige dagproductie van de faciliteit, inclusief de bouw van de Vito, ligt op 668 stuks. In tegenstelling tot zijn voorganger Viano positioneert Mercedes de V-Klasse nadrukkelijk als luxe, grote MPV.

Buitenlanders

De V-Klasse is een mooi voorbeeld van waar Mercedes-Benz zijn modellen bouwt. Andere types die buiten Duitsland worden geproduceerd zijn de G-Klasse (Oostenrijk), GLE en GLS (Verenigde Staten), CLA (Hongarije) en de rechtsgestuurde C-Klasse (Zuid-Afrika).