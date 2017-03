Morgen bekendmaking Auto van het Jaar 2017

Morgen is het zover, dan zal om 15.00 u op de autosalon van Genève bekend worden gemaakt welke auto Auto van het Jaar 2017 is geworden. Na een jaar lang testen, velt de 58-koppige jury afkomstig uit 22 Europese landen haar oordeel. Van de 35 auto’s die aan de start van deze competitie verschenen, zijn er inmiddels nog zeven over.

Deze finalisten staan op het podium tijdens de bekendmaking van de Auto van het Jaar 2017:

Alfa Romeo Giulia

Citroen C3

Mercedes-Benz E-Klasse

Nissan Micra

Peugeot 3008

Toyota C-HR

Volvo S/V90

De bekendmaking zal morgen live te zien zijn op deze site. Autovisie-hoofdredacteur en Auto van het Jaar-jurylid Jaco Bijlsma zal verslag doen van de finaleshow van deze verkiezing die ooit door voormalig Autovisie-hoofdredacteur Fred van der Vlugt werd ‘uitgevonden’.