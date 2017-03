MSO neemt McLaren 720S direct onder handen

Een nieuwe rode kleur, koolstofvezel carrosseriedelen en bronskleurige wielen. McLaren Special Operations heeft de Mclaren 720S nu al onder handen genomen: dit is de 720S Velocity.

300 uur

Nu de orderboeken voor de McLaren 720S geopend zijn, laat McLaren Special Operations direct zien wat er mogelijk is met de auto. De 720S Velocity, zoals dit rode exemplaar heet, krijgt geen pk extra, maar is toch voor zo’n 120.000 euro voorzien van opties. Dat is natuurlijk gigantisch, maar als je gaat rekenen dat er 300 uur extra in deze auto zit, wordt het prijsverschil enigszins te verklaren.

LEES OOK: MCLAREN 720S: VOOR 95% NIEUW

Uiterlijk vertoon

Wat krijg je voor dat bedrag? Eigenlijk kun je bijna beter vragen wat je niet krijgt. De McLaren 720S Velocity heeft een kleur die speciaal voor de auto is samengesteld. De kofferklep, de motorkap, de bekleding van de dorpels, de ventilatieroosters, de luchtuitlaten, allemaal zijn ze van koolstofvezel. Het interieur is verder volledig afgewerkt met alcantara met rode stiksels. Om te laten zien dat MSO niet alleen een speciale kleur aan de auto kan geven, zijn de wielen ook voorzien van een andere kleur, in dit geval brons. Maar zoals je gewend bent van MSO: alles is mogelijk, als je maar betaalt.

VIDEO