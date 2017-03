Nick Mason crasht zijn miljoenen kostende McLaren F1 GTR

“Oh my golly!”, zegt de commentator in dit filmpje koeltjes. “Well, oh my golly indeed!”, zouden wij daaraan willen toevoegen, want die McLaren F1 GTR die Nick Mason daar zo bruusk in de bandenstapel rijdt, is meerdere miljoenen waard. Au, au en nog eens au!

Het gebeurde gisteren, tijdens de 75th Members’ Meeting op het Engelse circuit van Goodwood. Wat er precies aan de crash vooraf gaat, is helaas niet te zien, maar Mason verliest in ieder geval de controle over zijn McLaren F1 GTR en schuift met de neus in de bandenstapel.

“De 73-jarige drummer van Pink Floyd heeft een indrukkende collectie klassiekers”

Mason deed op Goodwood mee aan een GT1-demonstratie. De 73-jarige drummer van Pink Floyd is een groot autoliefhebber en heeft een indrukwekkende collectie klassieke sportwagens, met daarin onder meer een Ferrari 250 GTO en een Jaguar D-Type.

Zijn McLaren F1 GTR is nummer tien van slechts achtentwintig gebouwde auto’s (chassisnummer #10R). De machine werd gebouwd als test- en ontwikkelingsvoertuig, deed in 1996 mee aan de prekwalificatie van Le Mans, maar heeft nooit geracet. Hij werd voor Mason straatlegaal gemaakt.