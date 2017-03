Nieuwe Lamborghini Huracán Performante is een hyper-supercar

Dat Lamborghini nog steeds extremen opzoekt, bewijst het Italiaanse supercarmerk maar weer eens met de gloednieuwe Lamborghini Huracán Performante.

Lamborghini Huracán Performante

De vraag was natuurlijk niet óf er een snellere versie van de Huracán zou komen, maar wánneer. Dat blijkt tijdens de huidige Autosalon van Genève, waar de Lamborghini Huracán Performante is onthuld. Omdat de 5.2-liter V10 daarin maar liefst 640 pk en 600 Nm levert, daalt de sprinttijd van 0-100 km/h naar 2,9 seconden en stijgt de topsnelheid tot 325 kilometer per uur.

Bovendien beschikt deze auto over “Aerodinamica Lamborghini Attiva” (ALA, wat tevens ‘vleugel’ betekent in het Italiaans), oftewel actieve aerodynamische onderdelen. Zo kunnen er flappen in de voorvleugel geopend of gesloten worden om precies de juiste luchtstroom te creëren en ook achter kunnen (automatisch) kanalen bediend worden. Verder is de koets 40 kilo lichter gemaakt ten opzichte van de gewone Huracan, waarmee het leeggewicht uitkomt op 1.382 kilo.

Nürburgring

Dankzij deze afslank- en krachtkuur heeft de Lamborghini Huracán Performante een recordtijd voor productieauto’s op de Nürburgring Nordschleife neergezet: 6 minuten en 52,01 seconden. Tenminste, dat beweer het merk op 5 oktober 2016 te hebben gepresteerd. Op internet wordt die tijd al her en der betwist, omdat de video (onderstaand te zien) versneld zou zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd…