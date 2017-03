Nieuwe RUF CTR is geen omgebouwde Porsche

Een eerbetoon aan een van de bekendste auto’s die RUF ooit bouwde, de CTR Yellow Bird uit 1987. Maar waar die auto zijn leven begon als Porsche 911 die vervolgens flink onder handen werd genomen, is de nieuwe RUF CTR is een volledig eigen creatie.

Het origineel

Toen de RUF CTR in 1987 werd gelanceerd, was het een van de snelste auto’s ter wereld. Destijds had hij op papier 469 pk en 553 Nm, op een gewicht van 1150 kilogram. In de praktijk leverde de 3,4 liter boxermotor dan ook vaak veel meer dan 500 pk. Daarmee was de auto goed voor een 0-100 km/h in minder dan vier tellen en een topsnelheid van 342 km/h. In de sprint moest hij het daarmee afleggen tegen Porsches eigen 959, maar de topsnelheid was daarentegen weer enkele kilometers per uur hoger. Extreem snel dus, helemaal voor 1987. Het bleef een van de meest exclusieve sportwagens ter wereld, want er werden er officieel slechts 29 gebouwd, al werden er later ook klantenauto’s omgebouwd.

CTR

Nu, dertig jaar later, is er een gloednieuwe Yellow Bird. Waar zijn illustere voorgangers, de CTR, de CTR2 en CTR3 steeds grotendeels op techniek van Porsche werden gebaseerd, is de nieuwe CTR een compleet eigen creatie. Een nieuwe 911 ombouwen zou hem niet alleen te groot maken, maar ook te zwaar, volgens RUF. De CTR heeft een monocoque chassis van koolstofvezel en ook een carrosserie van het lichtgewicht materiaal. Het leeggewicht? Twaalfhonderd kilogram en daarmee maar 50 kg zwaarder dan het origineel.

3,6 liter



De motor is ook een eigen creatie: een 3,6 liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s, goed voor 710 pk en 880 Nm. Daarmee wordt hij nog een stukje sneller dan de auto waarop hij gebaseerd is. Nul naar honderd doet hij in 3,5 tellen en de topsnelheid is met 360 km/h hoog genoeg om supercars als de McLaren 720S achter zich te laten. Overigens krijgt de nieuwe RUF geen vierwielaandrijving of een automaat, maar gewoon achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak.

Toestemming

De nieuwe RUF CTR mag dan een volledig eigen creatie zijn van het Duitse bedrijf, hij wordt wel gebouwd met toestemming van Porsche. Er worden er dertig gebouwd en de productie moet dit jaar van start gaan. Voor de prijs kun je ook meerdere 911 GT3‘s kopen: 750.000 euro exclusief belastingen.