Nieuwe Subaru Impreza staat op IAA Frankfurt

Aan de vooravond van de Autosalon van Genève 2017 liet Subaru Corporation zich nog niet uit over de levering van de nieuwe Impreza in Europa, maar tijdens de publieksdagen deelde de Zwitserse importeur alvast een folder van de nieuwe generatie Subaru Impreza uit. De nieuweling wordt op de IAA in Frankfurt voor de Europese markt gepresenteerd.

Daarmee is duidelijk dat Subaru de nieuwe Impreza in ieder geval in twee landen gaat leveren, Duitsland en Zwitserland. Op laatstgenoemde markt komt de vijfdeurs hatchback vanaf december in de showroom te staan, zo valt in de folder te lezen. In welke landen de Impreza nog meer op de prijslijst verschijnt, is volgens Subaru Corporation nog niet bepaald. Een en ander is afhankelijk van de reactie van de dealers in de landen.

Compleet nieuw

Subaru lanceerde de nieuwe generatie Impreza in april 2016 op de New York International Auto Show. Vervolgens ging de hatchback in de Verenigde Staten, Canada en Japan in de verkoop. Daar komt eind dit jaar dus Europa bij. De auto is er als vijfdeurs hatchback en als vierdeurs sedan. In vergelijking met zijn voorganger staat de auto op een compleet nieuw platform, dat vanaf heden de basis vormt voor alle toekomstige modellen. De XV beschikt over de bodemsectie met exact dezelfde wielbasis. In welke versies en met welke motoren de Impreza de oversteek maakt, is nog niet bekend. De fabrikant heeft voor de vierwielaangedreven middenklasser zowel benzine- als dieselmotoren beschikbaar.

Beperkte levering

Het bestaande model is slechts in vijf landen leverbaar, zo geeft de woordvoerder aan. Mogelijk kiest de fabrikant er voor om ook de volgende editie op een beperkt aantal markten te leveren. In Nederland werd het model niet geleverd. Alleen de (Impreza) WRX STI verscheen op de Hollandse prijslijst. Subaru neemt binnen enkele maanden een besluit of de Impreza ook naar Nederland komt.