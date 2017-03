De nieuwe Subaru XV is echt wel nieuw

Op het eerste gezicht zou je het zeker niet zeggen, maar Subaru heeft een volledig nieuwe Subaru XV onthuld op de Autosalon van Genève. Je moet wel goed kijken.

Allereerst beschikt de crossover over een geheel nieuw platform, wat voor verbeterde veiligheid, comfort en wendbaarheid moet zorgen. Zo is de auto maar liefst zeventig tot zelfs honderd procent stijver dan voorheen. Tegelijkertijd zorgt een lager zwaartepunt voor meer rijgevoel, aldus Subaru.

De tweeliter-boxermotor bestaat voor tachtig procent uit nieuwe componenten, waardoor de krachtbron lichter en zuiniger is geworden. Het vermogen is iets gestegen: van 150 naar 156 pk. Of er ook weer 1.6-liter viercilinder komt, is nog onbekend. Qua styling is de auto ook wat verfijnd, onder meer in details zoals de koplampen, al moet je wel goed kijken om de verschillen met het uitgaande model echt te kunnen zien.

In de loop van het voorjaar en de zomer worden meer details bekend gemaakt over de Subaru XV.