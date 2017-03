Nieuwe Suzuki Swift deelt vanafprijs met Baleno

De nieuwe Suzuki Swift deelt niet alleen zijn platform en motoren met de Baleno, de twee auto’s hebben ook dezelfde vanafprijs: 15.499 euro. In de hogere uitvoeringen is de Swift echter iets voordeliger dan zijn nuchtere broer.

Lichter

Net als de Baleno en de Ignis maakt de nieuwe Suzuki Swift gebruik van het Heartect-platform van het merk. Voor wie een hekel heeft aan wegenbelasting, betekent het goed nieuws. Het leeggewicht wordt namelijk weer lager dan van het vorige model. De basisuitvoering van de Swift heeft een leeggewicht van slechts 815 kilogram. Daarmee is de B-segmenter zelfs lichter dan veel auto’s uit het segment eronder. Overigens merk je dat niet in de standaarduitrusting. Waar je bij veel auto’s in dit segment nog extra moet betalen voor airconditioning, heeft Suzuki besloten om het standaard op de Swift te leveren. Ook krijg je bluetooth, elektrisch bedienbare ramen voor en een met leder bekleed stuurwiel standaard.

Positionering

Was de vorige Swift, ondanks zijn kleinere formaat, boven de Baleno gepositioneerd, komt de nieuwe er iets onder te staan. Tenminste, als we puur naar de prijzen kijken. De auto’s beginnen weliswaar allebei bij 15.499 euro, het volgende niveau kost bij de Baleno 16.999 euro en bij de Swift 16.749 euro (18.749 voor de versie met CVT-automaat). Bij de topuitvoering – High Executive bij de Baleno, Stijl bij de Swift – scheelt het zelfs 500 euro in het voordeel van de Swift. De Baleno staat voor 19.499 euro in de showroom, terwijl die uitvoering van de Swift 18.999 euro kost.

Motoren

Op het gebied van motoren zijn de auto’s volledig gelijk. Dat houdt in dat de basismotor een 1,2 liter viercilinder met 90 pk is. Een trapje hoger krijg je diezelfde motor, maar dan als ‘Smart Hybrid’, Suzuki’s naam voor een microhybridesysteem. Het vermogen blijft gelijk, maar je hebt dan een lager verbruik. Weer hoger staat de 112 pk sterke 1,0 liter driecilinder turbomotor. Die motor kun je – net als de microhybride – niet krijgen als basisuitvoering. De prijzen voor de Swift ‘Select’, het tweede uitrustingsniveau, beginnen bij 17.999 euro. Wil je de topuitvoering, dan kost hij 19.999 euro. Tegen een meerprijs van 2000 euro kun je hem ook voorzien van een automatische versnellingsbak. De nieuwe Suzuki Swift staat in april in de showroom.