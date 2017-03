Faraday Future: ‘Elektrische NIO EVE lijkt te veel op FF 91’

Elektrische startup nummer zoveel heeft gelijk de poppen aan het dansen. Het Chinese NIO zou met zijn nieuwe EVE het design van de Faraday Future FF 91 hebben gekopieerd.

Het apparaat is een autonome, elektrische auto met een geclaimde actieradius van 670 kilometer. De EVE zou een ‘slimme’ kunstmatige intelligentie aan boord hebben, die dienstdoet als digitale assistent. Zijn ramen fungeren als schermen voor het infotainmentsysteem. Volgens NIO moet de EVE in 2020 op de markt komen.

Ontwikkelingschef Nick Sampson van Faraday Future zou daar vast een stokje voor willen steken. Op Twitter postte hij dat er te veel overeenkomsten zijn tussen de FF 91 en de EVE: “Imitatie is de hoogste vorm van vleierij, maar slechte kopieën slaan de plank mis.” Sampson vervolgt: “De designtaal en de wielen lijken zo op elkaar. Ons ontwerp is meer dan een jaar geleden bevroren. Er is een lek.” Mwoah, wij zien het niet zo.

Vergelijk: NIO EVE – Faraday Future FF 91