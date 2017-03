Nismo Light: Nissan GT-R Track Edition

Voor wie de GT-R Nismo wat te veel van het goede is, komt Nissan nu met een mildere versie: de Nissan GT-R Track Edition. Zijn naam zegt het al: hij moet nog beter presteren op een circuit.

Track Edition

Nissan had eerder ook al een Track Edition van de GT-R. Toen het model vernieuwd werd, kwam die uitvoering te vervallen. Tot nu, want je kunt vanaf de zomer weer bij een aantal Nissan-dealers terecht voor de Nissan GT-R Track Edition. Wat is er precies anders? Hij heeft 20 inch lichtmetalen wielen, de voorschermen van de GT-R Nismo, extremere kuipstoelen, een achtervleugel van koolstofvezel, een nog stijvere carrosserie en ook een aangepaste ophanging. Ook de banden worden overgenomen van de Nismo. Wat hij niet overneemt, is het vermogen van de topversie. De Track Edition heeft net als de normale GT-R ‘gewoon’ 570 pk en niet de 600 stuks van de Nismo.

Speciale bestelling

De Nissan GT-R Track Edition zal een exclusieve verschijning blijven, want de auto wordt alleen op speciale bestelling gebouwd. Na de zomer moeten de eerste exemplaren worden uitgeleverd. De Track Edition maakt zijn debuut volgende maand op de New York International Auto Show, die op 14 april zijn deuren opent.