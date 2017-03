Nóg meer turbopower: Honda Civic Type R

Op de vorige Honda Civic Type R moesten we behoorlijk lang wachten gedurende de modelgeneratie, de allernieuwste krijgen we nu al te zien. Al is de techniek vooral een evolutie van wat we al kenden.

Honda Civic Type R

Wat enkele jaren geleden nog groot nieuws was onder de kap, is nu haast vertrouwd. Ook de nieuwste Honda Civic Type R beschikt weer over een tweeliter VTEC-turbomotor, nu goed voor 320 pk en 400 Nm. Die power gaat middels een handgeschakelde zesbak naar louter de voorwielen. Sportieve rijders kunnen ook genieten van het inmiddels bekende rev-matching, oftewel automatisch tussengas.

Verder heeft Honda het chassis van de nieuwe auto naar eigen zeggen 38 procent stijver gemaakt ten opzichte van de voorganger. Bovendien zijn de rij-instellingen verder verfijnd, waardoor Comfort, Sport en de meest hardcore +R-stand nog meer hun naam waar moeten maken.

VS

De nieuwe Honda Civic Type R kan vanaf aanstaande zomer al besteld worden, al laat het Japanse merk nog niet weten wanneer de eerste afleveringen plaats zullen vinden. In elk geval wordt de auto weer gebouwd in het Britse Swindon, van waaruit de super-Civic naar vrijwel overal ter wereld zal worden verscheept. Zo is het met deze auto voor het eerst mogelijk om via officiële kanalen een Type R in de Verenigde Staten te kopen.