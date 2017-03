Onder de hamer: de laatste Austin-Healey 3000 van de band

Net voordat Donald Healey afzwaaide bij British Motor Holdings (BMH) in 1968, rolde dit exemplaar van de Austin-Healey 3000 MK III van de band. Het zou de allerlaatste ‘big Healey’ worden die ooit officieel werd gebouwd. Binnenkort wordt hij geveild.

Van BMC naar BMH naar BLMC

Het waren tumultueuze tijden voor Austin-Healey aan het einde van de jaren 60. Het bedrijf viel destijds onder British Motor Corporation Limited (BMC), dat in 1966 samen ging met Jaguar Motors Limited. Het kreeg toen de nieuwe naam British Motor Holdings Limited (BMH). Weer twee jaar later gingen BMH en Leyland Motors Limited samen en werd British Leyland Motor Corporation gevormd. De directeur van Leyland kreeg het voor het zeggen en uit kostenbesparing werden contracten met ‘consultants’ als Donald Healey en John Cooper beëindigd.

De laatste van de band

Toch betekende het vertrek van Healey niet het einde van de ‘big Healey’, zoals de Austin-Healey 3000 werd genoemd. De auto voldeed niet langer aan de eisen die er in de Verenigde Staten werden gesteld aan nieuwe auto’s en aangezien dat de belangrijkste markt was, werd de productie gestaakt. Dit exemplaar, met chassisnummer HBJ843025, is de allerlaatste auto die ooit van de productieband liep in december 1967. Later zijn er nog drie auto’s gebouwd, twee in 1967 en eentje van reserve-onderdelen in maart 1968.

Historie

Toen hij in 1967 werd geregistreerd op naam van Donald Healey Motor Company, kreeg hij het kenteken OAC 656. Dat kenteken heeft hij niet meer, maar met OAC 656 F komt het toch aardig in de buurt. Tussen 1967 en 1972 wisselde hij twee keer van eigenaar en die laatste heeft hem ruim 44 jaar in bezit gehad. De teller staat op 57.000 mijl, zo’n 91.000 kilometer en de auto is in zijn vijftigjarig bestaan enorm goed bijgehouden en volledig gerestaureerd. Als hij op 2 april geveild wordt, rekent veilinghuis Classic Car Auctions dan ook op een opbrengst van 75.000 tot 90.000 pond, zo’n 85.000 tot 105.000 euro.