Ook driftmodus voor nieuwe BMW M5

De nieuwe BMW M5 gaat aan de vierwielaandrijving. Toch betekent dat – net als bij de Mercedes-AMG E 63 S – niet dat je niet meer dwars kunt gaan. BMW geeft de auto een speciale driftmodus mee.

600+ pk

Het wachten is tot september, want dan onthult BMW de nieuwe M5 op de IAA in Frankfurt. Stukje bij beetje komt er wel al meer informatie vrij over de nieuwe BMW M5. Zo is reeds bekend dat hij een aangepaste versie van de 4,4 liter V8 met dubbele turbo krijgt. Die motor wordt ook gebruikt in de M550i xDrive, waarin hij 462 pk en 650 Nm levert. Door zijn vierwielaandrijving is die auto al sneller in de sprint naar 100 km/h dan de huidige M5. De twee auto’s gaan meer op elkaar lijken dan ooit, want ze delen niet alleen de motor, maar ook het vierwielaandrijvingsysteem en de achttrapsautomaat van ZF. Voor de M-versie is de volumeknop alleen wel naar ’11’ gedraaid. Zo moet hij meer dan 600 pk krijgen (meer dan de M5 met Competition Package), schakelt de automaat nog sneller en is het vierwielaandrijvingsysteem ook een tandje feller.

Drift mode

Mercedes-AMG ging met de nieuwe E 63 ook aan de vierwielaandrijving. In het topmodel, de E 63 S met 612 pk, is de aandrijving honderd procent naar de achterwielen te sturen. BMW wil een vergelijkbaar systeem toe gaan passen in de nieuwe M5. Zo moet de auto veel sneller worden in de sprint dan voorheen (reken op zo’n 3,5 tellen naar 100 km/h, 0,8 seconde sneller dan de vorige M5 en 0,4 seconde sneller dan de M5 met Competition Package) en een zekerder weggedrag bieden, vooral bij slecht weer. Door de drift mode kun je echter nog steeds dwars gaan, al zul je dan wel eerst wat knoppen moeten induwen.

Najaar

BMW onthult de nieuwe M5 op de IAA in Frankfurt in september. Kort daarna zal de auto in productie gaan en dus staat hij nog voor het einde van het jaar bij de dealer.