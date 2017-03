Ook opvolger Mercedes A-Klasse wordt in Finland gemaakt

De samenwerking begon voorzichtig in 2013: Mercedes-Benz liet het Finse Valmet Automotive in een tijdsbestek van drie jaar 100.000 A-Klasses bouwen. Naar tevredenheid, want nu vertrouwt Mercedes-Benz ook voor de volgende generatie A-Klasse op zijn Finse partner.

Valmet bouwt een deel van alle A-Klasses. Mercedes-Benz moet wel uitwijken naar derden voor de bouw van zijn compacte modellen, want door het succes van de verschillende leden van de A-klassefamilie hebben de productielijnen de limiet bereikt. Het driejarige contract voor de bouw van de A-Klasse werd zelfs met een jaar verlengd. Nu mag de autobouwer dus ook de volgende generatie gaan produceren.

Extra fabrieken

Noch Mercedes-Benz noch Valmet Automotive meldt het afgesproken productie-aantal. Maar blijkbaar zijn de verkoopverwachtingen van Mercedes-Benz dermate hoog dat het zelf niet aan de vraag kan voldoen. En dat met een extra productiefaciliteit erbij, want naast de Duitse, Hongaarse en Finse productie, zal Mercedes tevens compacte modellen in Mexico gaan bouwen, waarvoor het een samenwerkingsverband met Renault-Nissan heeft.

Mercedes-Benz GLC

Valmet maakt voor Mercedes-Benz niet alleen de huidige en toekomstige A-Klasse. De Finnen bouwen sinds halverwege vorige maand ook de GLC voor de Duitse automobielproducent. Het merk met de beroemde ster moest uitwijken naar een extra productiefaciliteit om aan de vraag naar de GLC te kunnen blijven voldoen. De Bremense Mercedes-fabriek kon de orderstroom niet meer aan. Van de GLC zullen om en nabij de 100.000 exemplaren in Finland gemaakt worden.

GLB

Mercedes-Benz doet nog geen uitspraken over de volgende generatie compact cars, maar de eerste variant komt komend jaar op de markt. Dat wordt de hatchback onder de naam A-Klasse. Daarna is het de beurt aan -in willekeurige volgorde- de B-Klasse, CLA en GLA. Het merk wil de familie verder uitbreiden met een GLB, die hierboven als computerfoto afgebeeld staat. Het model staat op hetzelfde voorwielaangedreven compact cars-platform, dat bovendien geschikt is voor vierwielaandrijving. Van de A-Klasse brengt Mercedes-huistuner AMG ook weer een snelle uitmonstering. De hot hatch krijgt de beschikking over een nieuwe 2,0 liter turbomotor met een vermogen dat boven de 400 pk ligt.