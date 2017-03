Opel Crossland X te koop vanaf 20 mille

De Opel Meriva wordt de Crossland X en dus gaat de prijs iets omhoog. De compacte MPV die nu een grotere crossover is, mag vanaf 19.995 euro mee, waarmee hij ongeveer 2000 euro meer kost dan zijn voorganger.

Voor 20 mille levert Opel je een Crossland X Selection met een 81 pk leverende 1,2 liter driecilinder en een handgeschakelde vijfbak. De beter uitgeruste Online- en Innovation-uitvoeringen kosten minimaal 22.195 en 23.895 euro.

“De 1.2 is ook met turbo te krijgen en produceert dan 110 of 130 pk”

De 1.2 is ook met turbo te krijgen en produceert dan 110 of 130 pk. Beide zijn er als Online en als Innovation. De 110 pk-versie (met vijfbak) moet 23.995 euro opbrengen, de 130 pk-variant (met zesbak) precies 25.295 euro.

Op dieselgebied zet Opel een 1.6 CDTi in, die 99 of 120 pk aan de weg brengt. De eerste heeft een vijfbak en kost minstens 25.990 euro. De tweede krijgt van Opel een versnelling meer en is er vanaf 26.995 euro. Beide kunnen worden besteld als Online of als Innovation.