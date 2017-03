Peugeot 3008 uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2017

De Peugeot 3008 is verkozen tot Auto van het Jaar 2017. Hij kreeg 319 punten van de Europese juryleden. De uitslag van de verkiezing werd bekendgemaakt op de Autosalon van Genève.

De Alfa Romeo Giulia zat de Peugeot op de hielen, maar bleef uiteindelijk achter met 296 punten. De top zeven werd compleet gemaakt door de Mercedes-Benz E-Klasse (197 punten), Volvo S90 (172 punten), Citroën C3 (166 punten), Toyota C-HR (165 punten) en Nissan Micra (135 punten). De zeven werden in de voorrondes uit in totaal vijfendertig auto’s gekozen door achtenvijftig juryleden.

“Peugeot pakte de Auto van het Jaar-titel in totaal vijf keer”

Volgens Autovisie-hoofdredacteur en Auto van het Jaar-jurylid Jaco Bijlsma is de Peugeot 3008 een hele goede allrounder in een felbevochten marktsegment. “De Peugeot ziet er duurder uit dan hij is”, vindt hij. “Bovendien is hij door zijn uiterlijk en zijn zogenoemde i-Cockpit behoorlijk eigenwijs te noemen.”

De Auto van het Jaar-verkiezing is in 1964 voor het eerst gehouden, op initiatief van Autovisie. Peugeot, de winnaar van 2017, pakte de titel in totaal vijf keer: met de 504 in 1969, de 405 in 1988, de 307 in 2002, de 308 in 2014 en dus de 3008 in 2017. Vorig jaar ging de nieuwe Opel Astra met de Auto van het Jaar-titel aan de haal.