Pogea Racing Ares 500 is 404 pk sterke gruwel-Fiat

Zeg paardenkrachten, waar gaan jullie met die Fiat 500 naartoe? Want als alle 404 het echt in hun bol krijgen, heeft deze Pogea Racing Ares 500 geen schijn van kans.

Om de rangorde gelijk duidelijk te maken. Er is de instap-Fiat 500 met 69 pk, de knotsgekke Abarth 695 Biposto met 190 pk en dan deze ‘waar is de dwangbuis als je hem nodig hebt’ Pogea Racing Ares 500 met 404 pk.

“De beperkende factor zijn de voorwielen. Die kunnen de 404 pk niet aan”

De Duitse tuner Pogea Racing heeft vier jaar aan de Ares 500 gewerkt. Vrijwel alle onderdelen van de geblazen 1,4 liter viercilinder (135 pk in de Abarth 595) zijn vervangen. Pogea Racing monteerde onder meer sterkere zuigers, een andere krukas en een flink grotere turbo.

Buitengewoon snel is de Ares 500 desondanks niet. Vooruit, zijn topsnelheid van 288 km/h is genoeg voor een paar spierwitte knokkels, maar de acceleratie van 0 naar 100 km/h in 4,7 seconden valt tegen. De beperkende factor zijn de voorwielen. Die kunnen die 404 pk simpelweg niet aan.

LEES OOK: ABARTH 595 IN HET NIEUW

Pogea Racing is van plan om slechts vijf exemplaren te bouwen van de Ares 500. De volledige auto kost 58.950 euro, exclusief belastingen. Wie alleen de motorupgrade op zijn Abarth 595 wil, is 21.000 euro kwijt.

Autovisie Vlog: Abarth 695 Biposto