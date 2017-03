Hoera! Porsche 911 GT3 heeft weer een handbak

Porsche-puristen kunnen opgelucht ademhalen. De nieuwe 911 GT3 – optioneel met handbak leverbaar – gaat niet aan de beademing, maar behoudt zijn hoogtoerige zescilinder boxermotor. Hij is dit keer 4,0 liter groot en 500 pk sterk.

Ter vergelijking: de vorige 911 GT3 haalde 475 pk uit een 3,8 liter zescilinder boxermotor. Hij woog 1405 kg, ging in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h en hield het bij een topsnelheid van 315 km/h voor gezien. De nieuwe GT3 stelt daar een gewicht van 1430 kg tegenover, een tijd op de standaardsprint van 3,4 seconden en een top van 318 km/h.

“Op de GT3-optielijst prijkt nu weer een handgeschakelde zesbak”

Zijn voorganger was alleen maar te bestellen met een zeventraps PDK-automaat met dubbele koppeling, maar Porsche is op zijn schreden teruggekeerd. Op de GT3-optielijst prijkt vanaf nu weer een handgeschakelde zesbak, waarmee de auto ietsje langzamer is op de sprint naar 100 km/h (3,9 seconden tegenover 3,4 seconden).

Voor de rest werd de 911 GT3 vooral fijngeslepen. Hij heeft nog steeds een onderstel met een meesturende achteras, actieve motorsteunen, een sperdifferentieel en een carrosserie met geoptimaliseerde aerodynamica. De 911 GT3 wordt standaard geleverd met een Track Precision App voor op het circuit. Hij is per direct te bestellen, wordt in juni geleverd en kost minimaal 228.300 euro (229.250 voor de versie met handbak).