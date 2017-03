Porsche Panamera Sport Turismo net zo fraai als studiemodel

Er is een groep autoliefhebbers die stationwagons altijd mooier vindt dan sedans of hatchbacks. En die groep heeft als het aankomt op de Porsche Panamera helemaal gelijk. Want die Sport Turismo… Die mag er best wezen.

Dat zagen we natuurlijk al een beetje aankomen, want het studiemodel Panamera Sport Turismo uit 2012 was er een om door een ringetje te halen. De productie-Sport Turismo – die tot aan de b-stijl gelijk is aan de Panamera hatchback – behoudt de korte overhangen en grote wielen (maximaal 21 inch) van de concept. Hij is 5,049 meter lang, 1,937 meter breed, 1,428 meter hoog, waarmee hij dus alleen 5 mm hoger is dan de ‘gewone’ Panamera.

Adaptieve dakspoiler

Zijn daklijn eindigt in een adaptieve spoiler, die afhankelijk van de omstandigheden en gekozen rijmodus drie standen kan aannemen. Tot 170 km/h blijft hij in zijn rustpositie onder een hoek van min zeven graden, om daarboven omhoog te komen naar plus één graad (wat hij in Sport en Sport Plus al vanaf 90 km/h doet). Bij een geopend schuifdak gaat de spoiler boven de 90 km/h naar plus zesentwintig graden om windgeruis te verminderen.

Vier plus é é n-zitter

De Sport Turismo heeft als eerste Panamera drie zitplaatsen achterin, al is de derde zitplaats volgens Porsche geen volwaardige. Het merk noemt de Sport Turismo dan ook een vier plus één-zitter in plaats van een vijfzitter. Optioneel is het model te bestellen met slechts vier zitplaatsen, waarbij de achterpassagiers dan kunnen beschikken over twee elektrisch verstelbare stoelen.

LEES OOK: GROENE GEWELDENAAR – PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID

De bagageruimte is ondanks het stationachtige uiterlijk van de Sport Turismo slechts 25 liter groter dan die van de Panamera hatchback. Er kan 520 liter mee (425 liter in de Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo), wat door de achterbank volledig neer te klappen kan worden vergroot naar 1390 liter (1295 liter in de E-Hybrid).

Oktober op de markt

De Panamera Sport Turismo komt begin oktober op de Nederlandse markt, maar is per direct te bestellen. Hij komt er in eerste instantie als Panamera 4 (330 pk – 120.100 euro), Panamera 4 E-Hybrid (462 pk – 120.700 euro), Panamera 4S (440 pk – 147.300 euro), Panamera 4S Diesel (422 pk – 155.600 euro) en Panamera Turbo (550 pk – 199.700 euro).