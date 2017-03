Prijs Ferrari GTC4Lusso T duikt onder de drie euroton

Het verschil in CO2-uitstoot van 265 g/km in plaats van 350 g/km resulteert in een 40.000 euro lager BPM-bedrag, waardoor met dank aan de bijna 30.000 euro lagere netto-prijs van de Ferrari GTC4Lusso T het Nederlandse prijskaartje op minder dan drie ton uitkomt.

Ferrari vraagt voor de GTC4Lusso T exact € 296.638,-. De versie zonder T kost op Nederlands kenteken precies € 373.339,-, wat betekent dat de instapmotorisering van Ferrari’s enige vierpersoons sportwagen € 76.701,- voordeliger is.

Driekwart ton

Voor die driekwart ton lever je dan vier cilinders, 80 pk en een aandrijfas naar de voorwielen in. De louter op de achterwielen aangedreven GTC4Lusso T, met de T van turbomotor, is zeker geen stakkertje. De topsnelheid ligt nog altijd ver boven de 300 km/h (320+ volgens Ferrari) en de sprint 0-100 km/h kan in 3,5 tellen worden afgerond. Voor de acceleratie tot 200 km/h heeft de T-versie 10,8 tellen nodig. De 1740 kg zware en 4,92 meter lange vierzits sportcoupé consumeert volgens fabrieksopgave 11,6 l/100 km. Wie zijn rechtervoet een beetje in bedwang houdt, zou volgens de officiële opgave 784,48 km kunnen afleggen op een tank benzine, waar de V12-versie net onder de 600 km blijft.

De Italianen starten binnenkort de levering van de Ferrari GTC4Lusso T. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst stapt maandag achter het stuur van de V8-Ferrari. Volg @PeterHilhorst op Twitter en Instagram.

GTC4Lusso T versus. GTC4Lusso

Lengte: 4,92 m

Breedte: 1,98 m

Hoogte: 1,38 m

Gewicht: 1740 – 1790 kg

Motor: 3855 cc, V8 Turbo – 6262 cc, V12

Vermogen: 610 – 690 pk

Koppel: 760* – 697 Nm

Topsnelheid: 320+ – 335 km/h

Acceleratie 0-100 km/h: 3,5 – 3,4 sec.

Acceleratie 0-200 km/h: 10,8 – 10,5 sec.

Verbruik: 11,6 – 15,3 l/100 km

CO2-uitstoot: 265 – 350 g/km

*In 7e versnelling