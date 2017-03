Range Rover Velar: Porsche Macan opgepast!

Oorspronkelijk stond hij niet gepland, maar Porsche heeft Land Rovers ogen doen openen. De Engelse autobouwer komt met een concurrent voor de uiterst succesvolle Macan. Velar is de naam. En hij verschijnt al in juli.

Volgende week, op de autoshow in Genève (9-19 maart), trekt Land Rover het doek van de fonkelnieuwe Range Rover Velar. De nieuweling is technisch gebaseerd op de Jaguar F-Pace en Land Rover Discovery, vandaar dat Range Rovers nieuwste telg over een aluminium architectuur beschikt.

Geen zevenzitter

De boreling is 4,80 meter lang en reikt in de breedte en hoogte tot respectievelijk 1,93 en 1,67 meter. Binnen deze afmetingen biedt de Velar plaats aan vijf personen. Heeft designbaas Gerry McGovern, die we half januari in Engeland over de kersverse Velar spreken, niet overwogen om er een zevenzitter van te maken? “Nee”, antwoordt de legendarische designchef van Land Rover. “Voor wie meer dan vijf zitplaatsen wenst, hebben we andere modellen in het programma, zoals de Discovery”.

Hypermodern

McGovern heeft een hypermodern gelijnde Range Rover neergezet, maar wanneer hij de auto naast de andere Range Rover-modellen neerzet, valt direct op dat de Velar een heel echte Range Rover is. “Het is de meest aerodynamische Range Rover ooit”, zegt de ontwerpbaas. Hij laat de cW-waarde van 0,32 vallen.

Verzonken deurklink

Om die waarde te bereiken heeft McGovern een vlot gestileerd design neergezet met strakke lijnen zonder poespas. Een element dat de luchtstroom verstoord is de deurklink, dus kiest Range Rover voor een constructie als op de Jaguar F-Type. De greep zit verzonken in het portier en komt alleen naar buiten wanneer dat nodig is.

Snaarstrak

McGovern en zijn team hebben ook het interieur snaarstrak vormgegeven. Het dashboard bestaat uit rechte lijnen. Voor de bestuurder is een digitaal instrumentarium geplaatst en de middenconsole bestaat uit twee TFT-schermen. Het preproductiemodel waarin we met McGovern zitten is hoofdzakelijk in het wit uitgevoerd, zodat de schermen voor een duidelijk contrast zorgen. Het dashboard telt slechts drie knoppen (radio/volume/verwarming), want alle andere functies bedien je met via de twee touchscreens.

Relevant

Range Rover positioneert de Velar tussen de Evoque en de Sport, een gat dat bestond, maar dat niet in de planning stond om opgevuld te worden. Het project werd later aan de planning toegevoegd, zo verklapt McGovern. Omdat de fabrikant van de Velar een model kon maken dat voldoet aan alle merkwaarden van Land Rover, verscheen de auto op de kalender. De autobouwer vindt dat er absoluut geen kannibalisme binnen het programma van (Jaguar) Land Rover ontstaat. “We kijken continu waar we het programma kunnen verrijken, maar het moeten wel relevante modellen zijn.”

Motorenprogramma

Land Rover stelt de Velar volgende week in Genève voor. De orderboeken gaan direct open. Pas in juli verschijnen de eerste exemplaren bij de dealers. Bij de verkoopstart zal er keuze zijn uit verschillende vier- en zescilinder motoren, zowel benzine als diesel. Aan de basis staat een 180 pk sterke vierpitter dieselmotor, gevolgd door een oliegestookte 240 pk sterke viercilinder en een 300 pk sterke V6. Daarnaast is er keuze uit een viercilinder met 217 pk en een V6 met 380 pk.

Prijzen

De prijzen zijn nog niet bekend. In Engeland liggen de tarieven op hetzelfde niveau als die van de Porsche Macan. Bij de marktintroductie zal er overigens een First Edition beschikbaar zijn met alle mogelijke voorzieningen en de 380 pk sterke V6. Het prijskaartje gaat ver over de 100.000 euro heen. In Engeland kost dat topmodel ruim twee keer zoveel als de basisversie.

Exclusief: meer over de Velar weten? Zie Autovisie Magazine 5 dat nu in de winkel ligt.