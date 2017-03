Oeps! Range Rover Velar sijpelt al binnen

Kennen we de Range Stormer Concept uit 2004 nog? Die evolueerde iets te ver richting de Range Rover en werd de Range Rover Sport. Deze Velar daarentegen heeft precies die agressieve, naar achteren leunende lijnen die zo gaaf waren aan de Range Stormer.

Missie geslaagd dus, Range Rover! Want damn, wat ziet de nieuwe Velar er gelikt uit. Chic als een Britse kasteelheer, maar met de getatoeëerde spierballen van een voetbalhooligan. Hij komt in het Range Rover-gamma precies tussen de Evoque en de Sport in te zitten.

“Chic als een Britse kasteelheer, maar met de getatoeëerde spierballen van een hooligan”

De Range Rover Velar – waarvan de foto’s zijn gelekt via een Italiaanse site – is gebaseerd op de Jaguar F-Pace. Als hij in het begin van de zomer op de markt komt, is hij leverbaar met de vier- en zescilindermotoren uit de F-Pace en de Land Rover Discovery. Vanavond wordt de Velar officieel onthuld.

LEES OOK: RANGE ROVER SPORT SVR IS ONTZETTEND TRAAG… IN DE SNEEUW

De naam van het model grijpt terug op de allereerste Range Rover-prototypes uit 1969. De technici van Land Rover wilden het bestaan ervan geheim houden voor de concurrentie en dus noemden ze de luxe vierwielaandrijvers Velar, een verbastering van het Latijnse ‘velare’, wat bedekken betekent.

Range Rover Velar (1969)

Range Stormer (2004)