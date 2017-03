Renault Captur is naar de kapper geweest

Niet dat de Captur een knipbeurt nodig had, maar Renault heeft hem er toch een gegeven. Om de populaire crossover meer in lijn te brengen met zijn grotere broers, aldus het Franse merk.

En verder is Renault vrij zwijgzaam over de opgefriste Captur. Hij heeft een ander koplamp- en bumperontwerp gekregen en wat ‘beschermplaten’ aan de voor- en achterkant. Ook zijn er nieuwe kleuren te bestellen (Atacama Orange en Ocean Blue) en is het dak nu ook beschikbaar in Platinum Gray.

LEES OOK: RENAULT KAPTUR IS GEEN RENAULT CAPTUR

In het interieur gaat het personalisatiespelletje verder. Volgens Renault zijn er zes verschillende pakketten voor de binnenkant, met de kleuren Ivory, Ocean Blue, Caramel, Red, Satin Chrome en Patina Chrome. Meer informatie over de Captur krijgen we volgende week op de Autosalon van Genève.

De ‘oude’ en nieuwe Captur