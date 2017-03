Review: Bugatti Chiron (2017)

EXCLUSIEF: Is de Bugatti Chiron, nog sensationeler en beter dan zijn voorganger, de Veyron? Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma kroop als enige Nederlandse journalist achter het stuur en ging volgas op jacht naar het antwoord. Of de 2,4 miljoen (ex.belastingen) kostende 1500 pk/1600 Nm sterke hypercar (300 pk sterker dan zijn voorganger) nog te temmen is, ontdekt hij tijdens deze allereerste testrit. En is het een dragracer geworden die alleen rechtuit wil, of kun je er ook bochten mee aanvallen zoals een sportauto betaamt? Kijk deze video voor het antwoord. Het volledige verslag en alle technische detail kun je teruglezen in Autovisie magazine.



DE VIDEO OP YOUTUBE BEKIJKEN? KLIK DAN HIER!