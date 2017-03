Review: Suzuki Swift (2017)

De nieuwe Suzuki Swift is korter, véél lichter en ook iets serieuzer vormgegeven dan zijn voorganger. Weet hij de reputatie van een leuk gelijnd model met een tikje sportief rijkarakter in stand te houden of is de Swift verstandig geworden? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst schept duidelijkheid.

