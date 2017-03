Rolls-Royce SRH: Unieke elektro-Rolls voor zieke kinderen

Stop die portemonnee maar weer weg, want helaas… deze Rolls-Royce SRH is niet te koop. Het elektrische karretje is een one-off, die door Rolls-Royce is gemaakt voor de kinderen in het St Richard’s Hospital in het Engelse Chichester.

Kinderen die er geopereerd moeten worden, mogen zelf in de Rolls-Royce SRH naar de operatiekamer rijden als ze dat kunnen. Volgens het St Richard’s Hospital is het voor kinderen eng om met een bed naar de operatiekamer gereden te worden. Het ziekenhuis hoopt dat ze door hun eigen ‘Roller’ minder stress zullen ervaren.

“De rode penstreep over de flanken is met de hand aangebracht”

Rolls-Royce nodigde twee kinderen van de Pediatric Unit van het St Richard’s Hospital uit om de SRH in ontvangst te nemen. Ze kregen dezelfde behandeling als echte Rolls-Royce-klanten zouden krijgen en mochten de laatste inspectie van de SRH doen voordat hij officieel aan het ziekenhuis werd gegeven.

De SRH is door Rolls-Royce Bespoke ontwerpen (ontwikkelingstijd: 400 manuren) en heeft een ‘carrosserie’ in Salamanca Blue en Andalusian White. De rode penstreep over de flanken is met de hand aangebracht. Onder de Spirit of Ecstasy ligt uiteraard geen zoevende twaalfcilinder, maar een evenzo fluisterstille elektromotor.