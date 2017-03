Sexy snel elektrisch: Renault Zoe e-Sport Concept

Renault heeft een leuke verrassing meegenomen naar Genève: de Renault Zoe e-Sport Concept. Deze elektrische hatchback valt niet alleen op door het smurfenblauw, maar vooral door de prestaties.

Renault Zoe e-Sport Concept

Gezien de succesvolle betrokkenheid bij de elektrische raceklasse Formule E was het een kwestie van tijd voordat Renault een auto zou onthullen die daaruit voorkomt. Nu is die er: de Renault Zoe e-Sport Concept. Het koetswerk is volledig gemaakt van koolstofvezel en de elektrische aandrijflijn levert maar liefst 460 pk en 640 Nm. Met 450 kilo aan batterijen blijft het totaalgewicht ‘beperkt’ tot 1.400 kilo.

Daardoor gaat de sprint van 0-100 km/h in slechts 3,2 seconden. Nog wat indrukwekkender is het feit dat de topsnelheid op 210 kilometer per uur ligt en die aangetikt wordt binnen slechts tien seconden! Het opvallende blauw (met gele details) verwijst naar de kleuren van de Formule E-auto’s van Renault.

We verwachten niet direct dat deze opgefokte blauwe Zoe ooit daadwerkelijke in productie gaat. Op dat front heeft Renault echter wel wat anders meegenomen naar Genève. Daar staan onder meer de nieuwe Renault Captur, de reïncarnatie van de Alpine A110 en de Alaskan, Renaults pick-up.