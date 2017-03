Shell verlengt WRC-samenwerking met Hyundai Motorsport

De tijden van de illustere Group B-rallyklasse zijn terug. De auto’s die deelnemen aan het World Rally Championship 2017 zijn sneller en spectaculairder dan ooit. Hyundai Motorsport en Shell strijden aan de top mee met de i20 Coupé WRC.

Hyundai Motorsport en Shell hebben hun technische samenwerking in het World Rally Championship met drie jaar verlengd. De overeenkomst werd getekend tijdens de eerste WRC-rally van het 2017-seizoen in Monte Carlo. Shell levert al sinds 2014 een speciaal ontwikkelde Helix Ultra-motorolie aan het WRC-team van Hyundai Motorsport en blijft dat de komende drie wedstrijdseizoenen doen.

Vermogenswinst

“Shell Helix Ultra heeft ons al aan 1,5 pk vermogenswinst geholpen”, aldus Hyundai-teamleider Michel Nandan, “waarmee we aan het einde van elke rally zo’n zes seconden voordeel halen.” Jochen Lach, projectleider WRC Engine Oil Development bij Shell, voegt toe: “WRC-auto’s moeten optimaal presteren, of het nu min 30 of plus 40 graden is. Shell Helix Ultra houdt de motor schoon en zorgt voor minimale frictie en slijtage, zelfs onder extreme belasting.”