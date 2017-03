Skoda gaat nieuwe SUV’s ook in China bouwen

Dat Skoda de Kodiaq Coupé in China gaat bouwen, was door Autovisie al eerder onthuld. De fabrikant kondigt nu aan ook de opvolger van de Yeti in het Aziatische land te gaan maken. Daar blijft het niet bij. Ook de compacte SUV gaat in China op de markt komen.

Skoda geeft gas met zijn SUV-offensief. Na de lancering van de Kodiaq, die deze maand officieel in de verkoop gaat, staat het volgende model al in de coulissen te wachten. Het betreft de opvolger van de Yeti. En dat terwijl in de kraamkamers van Skoda al hard gewerkt wordt aan een compacte SUV, waarmee de Tsjechen de Opel Mokka, Renault Captur en Ford Ecoport het vuur na aan de schenen wil leggen. En dan komt er voor China nog een Kodiaq Coupé, zoals door Autovisie eerder onthuld.

Drieluik

De fabrikant heeft de focus de komende jaren op de SUV-familie liggen, waarna het zal overgaan op de ontwikkeling van elektrische auto’s. De vraag naar SUV’s is momenteel groot en de Tsjechen willen een grote punt uit de groeiende taart. Sinds eind vorig jaar is de Kodiaq in productie. Daarmee opereert de fabrikant in de klasse van de grote SUV’s met zeven zitplaatsen. De auto deelt zijn techniek met de Volkswagen Tiguan en de Seat Ateca, al is de Kodiaq de grootste van het drieluik. Van die Kodiaq komt een coupévariant. Met dat type speelt het merk in op de vraag naar sportief gelijnde SUV’s. Echter, de fabrikant heeft in Europa geen productiecapaciteit om de variant te vervaardigen en op de Europese markt te brengen. In China neemt de vraag voor ene dergelijk model sterk toe en spelen de lokale autobouwers op het concept in. Om geen tijd te verliezen en de markt niet uit handen te geven, heeft Skoda’s management opdracht gegeven de Kodiaq Coupé dan maar voor alleen de Chinese markt te ontwikkelen. De auto gaat in het Aziatische land in productie. Overigens sluit de autobouwer niet uit dat de Coupé ooit ook in Europa wordt gelanceerd.

Yeti II

Later dit jaar verschijnt de nieuwe Yeti. Het model volgt de designstijl van de Kodiaq, maar zal exact 30 cm korter worden dan zijn technisch identieke broer. De vijfzitter zal in Tsjechië het levenslicht zien, vanwaar de Europese markt wordt bediend. Voor China zal de productie lokaal worden ondergebracht, zo laat de fabrikant nu weten. Het huidige type wordt al in Anting (China) geproduceerd, een andere fabriek dan waar de Chinese Kodiaq (Changsha-fabriek) wordt gemaakt. Of Skoda de bouw van de tweede generatie Yeti in de fabriek die de Kodiaq maakt, onderbrengt, is niet bekend.

Geen Rapid SUV

Tot slot werkt Skoda aan een SUV-model onder de Yeti. De fabrikant heeft al aangegeven dat de compacte SUV niet de opvolger van de Rapid is. Aanleiding voor die reactie was de vraag vanuit Autovisie of de Rapid-opvolger een SUV wordt, aangezien een hooggeplaatste functionaris zei dat de Rapid een radicaal ander model wordt dan het bestaande type. De nieuwe SUV gaat wereldwijd in de verkoop en deelt zijn technische basis met de Yeti en dus ook Kodiaq. De positionering is echter onder beide types, tegenover een toekomstige tweelingbroer Volkswagen T-Roc en succesnummers als de Renault Captur, Peugeot 2008 en Opel Mokka.

De Kodiaq gaat deze maand officieel in e verkoop. De twee kleinere types komen beide in 2018. De levering in China laat niet lang op zich wachten.