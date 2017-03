(Niet zo heel) Snel Spel: Yaris (2007)

De naam van dit spel zegt eigenlijk al genoeg. Yaris is – jazeker! – een racespel met Toyota’s grijzer dan grijze compacte hatchback in de hoofdrol. Als dat tien jaar geleden niet een verkoopknaller was, dan weten wij het ook niet meer.

Hoewel, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Yaris een gratis game was. De racetitel werd in opdracht van Toyota ontworpen voor de Xbox 360 en was tussen oktober 2007 en november 2008 voor iedereen te downloaden. Wat het Japanse merk er precies mee voor ogen had, is ons echter een raadsel.

“Nou mag je een gegeven paard niet in de bek kijken, maar de gamepers deed uiteraard wel”

Want het concept van Yaris is bijna te vreemd voor woorden. De ‘interactieve advertentie’ is een futuristisch race- en vechtspel. Gamers kunnen kiezen uit drie Yaris-modellen (driedeurs, sedan en S-sedan), die allemaal zijn uitgerust met een robotgeweer dat uit de motorkap komt; een wapen dat in het spel mechanosymbiont wordt genoemd. Juist!

De gameplay is zo mogelijk nog krankzinniger. Spelers moeten hun Yaris over een halfpipe-achtige baan sturen en onderweg muntjes oppikken. De ‘circuits’ worden onveilig gemaakt door nogal ongebruikelijke vijanden, zoals MP3-spelers (huh?) en broodroosters op stelten die een dodelijk vuurspoor achterlaten (HUH?!). Uiteraard is het aan de Yaris om ze uit te schakelen met de mechanosymbiont.

Neergehaalde vijanden laten nog meer muntjes achter, waarmee updates kunnen worden gekocht voor de Toyota. Natuurlijk zijn dat nieuwe exterieurkleuren, andere wielen en een verbeterd chassis, maar in dit geval ook een sterker schild, een grotere wapencapaciteit en meer schiettuig (lasers, kanonnen en raketten).

Nou mag je een gegeven paard niet in de bek kijken, maar de gamepers deed dat uiteraard wel. Op Metacritic, een verzamelwebsite voor gamesreviews, heeft Yaris de laagste score van alle Xbox 360-spellen, een 17. “Is de titel de 17,5 seconden waard die nodig zijn om hem te downloaden?”, schreef een recensent. “Lastig. Je kunt in die tijd ook de vuilnis buiten zetten, wat een stuk bevredigender is dan het spelen van Yaris.”