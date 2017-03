Spyker pakt uit: C8 Preliator Spyder én Koenigsegg-deal

Spyker laat na een aardig lange stilte weer eens van zich horen. Het Nederlandse merk toont niet alleen de nieuwe C8 Preliator Spyder, maar heeft ook nog eens groot nieuws op het vlak van technologische samenwerking.

C8 Preliator Spyder

Deze twee noviteiten zijn bovendien aan elkaar gekoppeld. Daarom is de motordeal met Koenigsegg, die Spyker-CEO Victor Muller tijdens de Autosalon van Genève bekendmaakte, eigenlijk wel het belangrijkste nieuws. De atmosferische vijfliter-V8 van het merk, goed voor 600 pk en 600 Nm, komt namelijk in de Spyker C8 Preliator te liggen. Volgens Spyker is juist dit blok ‘perfect gemaakt’ voor de auto, ter vervanging van de inmiddels verouderde Audi-V8 die al jarenlang gebruikt werd.

Tevens heeft het Nederlandse luxemerk dus het doek gehaald van de Spyker C8 Preliator Spyder, die eveneens wordt aangedreven door de Koenigsegg-V8 en is voorzien van een handgeschakelde zesbak. De open versie volgt daarmee precies een jaar na de onthulling van de coupe, al is onduidelijk hoeveel daarvan al gebouwd zijn. In elk geval stelt Spyker dat van de C8 Preliator Spyder maar honderd exemplaren zullen worden afgeleverd. Wij wachten graag af om dat te zien gebeuren.