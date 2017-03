Tesla haalt 1 miljard dollar op voor Model 3-productie

Na de onthulling van het Model 3-prototype harkte Tesla honderden miljoenen dollars aan aanbetalingen binnen, maar voor de productiestart is ogenschijnlijk nog veel meer geld nodig. Met de uitgifte van aandelen en obligaties heeft de fabrikant nu 1 miljard dollar (927 miljoen euro) opgehaald.

Tesla houdt nog steeds vast aan een productiestart in juli. Volgens het merk moeten er eind dit jaar meer dan vijfduizend Model 3’s per week van de band rollen, een aantal wat in 2018 gegroeid moet zijn tot tienduizend Model 3’s per week. Volgens Tesla-baas Elon Musk is het echter niet zeker dat de definitieve Model 3 ook in juli wordt onthuld. Mogelijk dat het doek pas in september officieel van de elektrische sedan gaat.

Musk zei dat Tesla genoeg kapitaal heeft om aan de vraag naar de Model 3 te voldoen, maar gaf toe dat het kielekiele gaat worden. Met de uitgifte van aandelen en obligaties probeert hij het financiële risico van de Model 3-productie te verminderen. Volgens Tesla moeten er in het eerste halfjaar van 2017 ongeveer 50.000 Model S’en en Model X’en worden gebouwd. Voor 2018 houdt de fabrikant vol aan een jaarproductie van 500.000 (!) auto’s.