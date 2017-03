Throwback Thursday: BMW M235i Track Edition

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de BMW M235i Track Edition uit 2014.

Speciaal voor Nederland

Peter vertelt: “Deze foto is gemaakt op een zomerse avond in 2014 op Circuit Park Zandvoort. Autovisie was de enige titel die met de Track Edition mocht rijden en ik was de gelukkige redacteur. De BMW M235i Track Edition is speciaal voor Nederland samengesteld en er zijn maar twaalf exemplaren gemaakt. Naast wat uiterlijke opsmuk zijn de Akrapovic-einddemper en het sperdifferentieel met een locking van 30% de belangrijkste extra’s. Door dat laatste laat hij zich veel beter met het gas sturen dan een standaardversie die het met remingrepen op de achterwielen moet doen om sperwerking te simuleren. Dat voelt minder natuurlijk en heeft minder effect.”

Bochten koppelen

“De balans van de M235i Track Edition is daardoor mooier, want van licht onderstuurd gaat hij op het gas prachtig vloeiend over in volledig neutraal of licht overstuurd. In de laag gelegen S-Bocht op Zandvoort weerkaatst de metalige uitlaatsnerp tegen de vangrails. De diepe stoten gas om de grip verbroken te houden rolden over de Zandvoortse duinen. Eerst maak ik alleen enkelvoudige driftjes, die ik richting het uitkomen van de bocht door extra gas te geven van lekkere rookpluimen voorzie. Daarna koppel ik de twee bochten aan elkaar, zonder dat de M235i Track Edition ook maar één meter recht rijdt.

“Het is een fantastisch spel waar ik geen genoeg van krijg”

Hard insturen, gas geven, de sliphoek laten opbouwen en controleren met stoten gas. Vervolgens aan het eind van de bocht gas los, de neus grip laten pakken, de auto laten roteren, grip verbroken houden en vloeiend door in de volgende drift. Het is een fantastisch spel waar ik geen genoeg van krijg. Dit lukt niet zo controleerbaar met een standaard M235i, wel met deze Track Edition. Een fijne liefhebbersauto.”