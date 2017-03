Throwback Thursday: Ford Mustang GT

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Ford Mustang GT 5.0 V8 uit 2016.

Peter vertelt: “De Mustang heeft een doorleefde kop, brede schouders en een bierbuik, maar hij gaat meer dan fatsoenlijk de hoek om. De besturing geeft gevoel, maar echte scherpte ontbreekt, omdat het even duurt voordat de logge reus een commando omzet in een actie. Onderstuur komt als waarschuwing en overstuur als antwoord op een provocatie. De kunst om een Mustang te laten galopperen is op tijd remmen voor een bocht. Insturen, grip vinden met de vooras en hem vastpinnen in de bocht met het gaspedaal. Je voert de achterbanden steeds meer gas, totdat de neus de goede richting op wijst en dan timmert de V8 de kolos de bocht uit. Leunend op zijn achterwielen met de neus omhoog. Vol blèrend uit de pijpen.

Jij fokt hem op en hij beloont met kicks, totdat de adrenaline uit je oren spuit. Hij is veel beter in balans dan voorheen, alleen zou een stuggere demping hem lichtvoetiger maken. Insturen en snel van richting veranderen duren allemaal wat lang. Nu verkies je het serieuze bochtenwerk uiteindelijk voor typisch Amerikaanse overdrijving. Door bij het ingaan van een bocht de achterbanden te overweldigen met koppel en hem dwars te zetten. Met tegenstuur vang je de driften van de Ford op en uit de wielkasten komen dikke rookwolken. Je moet wel wakker zijn tijdens dwarse acties doordat de flinke massa niet optimaal gecontroleerd wordt. Voor je het weet staat de Mustang te grazen in het struikgewas.”