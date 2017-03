Throwback Thursday: Porsche 911 Carrera S

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Porsche 911 Carrera S uit 2016.

Slalom skiën

Peter vertelt: “In Porsches kun je altijd meteen knetterhard. Veel stuurgevoel, veel communicatie, weinig twijfel in de auto en daardoor ook niet bij de bestuurder. De Porsche 911 is al lang niet meer lastig te rijden, maar heeft nog wel de typische karaktertrekjes door die helemaal achterin bungelende motor. Zodra het stuurwiel uit het midden komt, begint hij naar binnen te duiken. Zeker reeksen van bochten valt hij agressief aan. Links, rechts, links en dan zoekt hij bijna zelfstandig zijn weg. Met het stuur en gaspedaal help je wat, de rest doet hij vanzelf. De zware kont brengt je in zo’n fijne cadans. Bijna alsof je een slalom skiet.

“Met een beetje tegenstuur en het gaspedaal hang je zo tegen het overstuur aan”

Hij laat zich ook prachtig zetten voor een bocht. Niet door hem als een wildeman in de rondte te smijten, maar met beleid en finesse de balans op te zoeken. Hard op een bocht af, hevig remmen om de achteras te ontlasten, fel insturen en het pendulumeffect duwt de neus naar binnen. Met een beetje tegenstuur en het gaspedaal hang je zo tegen het overstuur aan. Of met meer gas er vól in. Kippenvel.”