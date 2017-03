Tweede generatie moet Opel Insignia miljonair maken

Met een verkoopvolume van 940.000 stuks is het de eerste generatie Opel Insignia net niet gelukt om de grens van één miljoen verkopen te passeren. Aan de tweede generatie de taak om die belangrijke mijlpaal te bereiken.

De nieuwe Insignia is deze week in productie gegaan. Opel maakt de grote middenklasser in zijn fabriek te Rüsselsheim en heeft 500 miljoen euro uitgetrokken om de bouw in die historische Opel-fabriek te laten plaatsvinden. De vorige editie werd er ook gemaakt en met succes. De productlijn wist in zijn eerste volledige verkoopjaar het verkooprecord neer te zetten. Toen, in 2009, werden 137.714 exemplaren verkocht. Daarna daalde de afzet elk jaar. Vorig jaar wist Opel 73.161 kopers te vinden voor de Insignia.

Over de verkoopverwachtingen van het nieuwste model doet Opel geen uitspraken. Het programma is op dit moment met de reeds voorgestelde Grand Sport en Sports Tourer ook nog niet compleet. Een Country Tourer met kunststoffen carrosserie-afwerking en vergrote bodemvrijheid staat nog op de agenda. Verder volgt er nog een sportief topmodel met de toevoeging OPC. Een sedan komt er echter niet, aangezien de vraag naar de carrosserievariant van de eerste generatie uiterst gering was.

Gewichtsreductie

Opel toonde de Insignia voor het eerst aan het publiek op de Autosalon van Genève, eerder deze maand. De auto is fors langer dan voorheen, maar lager. Hij heeft bovendien maximaal 200 kg aan overtollig gewicht weten te lozen. Voor de aandrijving zorgen deels nieuwe motoren, waaronder een 1.5-viercilinder benzinemotor met turbo.

Vanafprijzen

De vernieuwde Opel Insignia is reeds te bestellen. De daadwerkelijke levering start aan het begin van de zomer. De Insignia is er als vijfdeurs Grand Sport vanaf € 33.695,-. De Sports Tourer-stationwagon kost minimaal € 34.945,-.

Autovisie reed als eerste met de nieuwe Insignia. Bekijk de video hier.