VIDEO: Review Alfa Romeo Stelvio (2017)

De Alfa Romeo Stelvio is de eerste SUV in de meer dan 100-jarige geschiedenis van het merk. Meesurfend op de wereldwijde populariteitsgolf van dit soort auto’s, moet het de best verkopende Alfa en daarmee de redding van het merk worden. Redacteur Dries van den Elzen onderzocht op enkele prachtige Alpenpassen of dit plan een kans van slagen heeft.

MEER AUTOVISIE TV KIJKEN? KLIK DAN HIER!