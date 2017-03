Vierdeurs Mercedes-AMG GT kan er ook nog wel bij

Ai, daar had Mercedes-Benz toch bijna een microniche over het hoofd gezien! Dat van de vierdeurs… tsja… AMG GT-achtigen. Maar niet gevreesd, het merk uit Stuttgart is net op tijd in het gat gesprongen. Pfew!

De schets is niet ontzettend duidelijk, maar de bijgevoegde video des te meer. De concept die Mercedes-AMG op de Autosalon van Geneve gaat laten zien, is een verlengde GT met vier deuren.

De auto is nog aangekleed met de typische studiemodelfrutsels (camera’s als buitenspiegels, onrealistisch grote wielen), maar gaat gewoon in productie. Hij komt in het AMG-programma naast de AMG GT, die verkrijgbaar is als GT (462 pk), GT S (522 pk), GT C (557 pk) en GT R (585 pk).