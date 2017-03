Vleugjes GTS voor elke Porsche 911 Carrera S

Voor de Carrera S-bezitter die jaloers naar de nieuwe Porsche 911 GTS kijkt vanwege zijn hogere vermogen, is er goed nieuws. De autobouwer maakt de vermogensupgrade van de GTS ook voor de S-types beschikbaar. Het gaat om de Carrera S, de Carrera 4S en de Targa 4S.

De GTS haalt uit zijn 3,0 liter turbomotor een vermogen van 450 pk, waarmee de krachtbron 30 pk sterker is dan het blok in de Carrera S en Targa 4S. De ingenieurs van de Duitse sportwagenfabrikant hebben dat weten te bereiken door onder andere andere turbochargers te monteren. Het is voor Porsche dus een kleine moeite om het blok uit de GTS ook in de S-modellen te lepelen. De Duitsers hangen de geblazen zescilinder direct in de actieve motorsteunen en zorgen ervoor dat de auto een ander uitlaatsysteem krijgt. Tegelijkertijd geeft de fabrikant de sportwagen een aangepast remsysteem, dat beter gekoeld wordt.

Porsche Tequipment

De hele operatie kost dik 10.000 euro wanneer je het af-fabriek bestelt. Maar de behandeling is niet alleen voor spiksplinternieuwe exemplaren leverbaar. Wie zijn 911 Carrera S of Targa 4S wil aanpassen, kan zich eveneens bij de dealer melden. De ingreep kan echter pas over enige tijd worden uitgevoerd. Enige voorwaarde is dat de auto voorzien moet zijn van het optionele Sports Chrono-pakket. De meerprijs die Porsche Tequipment berekent, is nog niet bekend.

Video Porsche 911 GTS: