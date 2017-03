Volkswagen Arteon: GT voor tegen BMW

Een van de eerste opvallende klappers in Genève komt van Volkswagen: de Volkswagen Arteon is een prachtige Gran Turismo die medio dit jaar al op de markt komt.

Volkswagen Arteon

Deze nieuwe GT wordt boven de Passat gepositioneerd en volgt daarmee de (Passat) CC op – al volgt daarboven nog de Phideon, speciaal voor de CHinese markt ontwikkeld. De Volkswagen Arteon is wat dat betreft qua design een stuk expressiever en uitgesprokener dan veel andere modellen in het gamma van het Duitse merk. Volgens de ontwerpers zorgen onder meer de lange wielbasis (2.841 mm) en de gestrekte daklijn (met wijd openende achterklep) ook voor veel praktisch gebruiksgemak. Ook het front valt op, met en compleet nieuwe look.

De Arteon staat op hetzelfde modulaire MQB-platform als onder meer de Volkswagen Golf en de huidige Passat. Er komt motorisering beschikbaar vanaf 150 pk (1.5 TSI Evo met cilinderuitschakeling) tot 280 pk en uiteraard is dieselen ook mogelijk – naast de keuze tussen voor- en vierwielaandrijving. Ook beschikt de Volkswagen Arteon over alle nieuwste veiligheidssystemen, waaronder adaptieve cruise control. Voor extra luxe afwerking komt er een Elegance-uitvoering; sportievelingen kunnen kiezen voor de R-Line.

Medio 2017 komt de Volkswagen Arteon al naar Nederland, in de aanloop naar die marktintroductie worden ook de prijzen bekend.