Volkswagen T-Roc: Coole naam voor saaie crossover

De Volkswagen T-Roc is een prachtig voorbeeld van waarom je concept cars met een pak Jozo moet nemen. Het studiemodel uit 2014 zag er vlot uit en had een uitneembaar dak, het uiteindelijke productiemodel wordt helaas zo Volkswagen als het maar kan.

Vooruit, we hebben nog geen officiële foto’s gezien, maar afgaande op deze teaser (die op de Autosalon van Genève werd getoond) kunnen we wel zeggen dat er van de geinige concept car weinig is overgebleven. De T-Roc wordt nog dertien in een dozijner dan dertien in een dozijn.

Het productiemodel komt onder de Tiguan te hangen en deelt veel van zijn techniek met de Audi Q2, Seat Ateca en Volkswagen Golf. De T-Roc (waarom denken wij telkens aan I Wanna Rock van Twisted Sister als wij die naam lezen?) wordt in de zomer onthuld.

Volkswagen T-Roc Concept