Volkswagen Tiguan Allspace: Voor vijf en twee halve personen

De Volkswagen Tiguan Alle Ruimte kennen we onderhand wel. We zagen hem eerder in zijn Chinese uitvoering en in zijn Amerikaanse uitvoering. Dit is eindelijk de Europese variant van de Tiguan Allspace.

En die is slechts op kleine details anders. We hoeven dus niet al te veel woorden vuil te maken aan deze Tiguan XXL. Hij komt in ons land tussen de Tiguan en de Touareg in te staan (in de Verenigde Staten krijgen ze alleen de Allspace) en kan zeven personen vervoeren dankzij een optionele derde zitrij. Hoewel, Volkswagen noemt de Tiguan Allspace liever een vijf plus twee-zitter, want de twee achterste zitplaatsen zijn niet helemaal volwaardig.

De Volkswagen is 4,7 meter lang en daarmee 21,5 cm gegroeid ten opzichte van de Tiguan. Zijn wielbasis is 10,9 centimeter groter, wat de passagiers op de tweede zitrij 5,4 cm meer beenruimte biedt. De rest van de groei zit hem in de overhang achter, waar dus meer bagage kan worden weggestopt. De vijf- en zevenzits Allspace kunnen respectievelijk tussen de 760 – 1920 en 700 – 1775 liter meenemen.