Klein voorproefje van Skoda Kodiaq Coupé is… euhm… klein

Zien jullie deze vage tekening van de aankomende Skoda Kodiaq Coupé? De paarse broeken in Mladá Boleslav hebben daar een persbericht van ruim vierhonderd woorden (!) over weten te schrijven.

Laten we even snel door de tekst gaan: “Duidelijke merkidentiteit… bladibla… harmonieuze proporties… bladibla… nadruk op precisie en helderheid… bladibla… geïnspireerd op Tsjechische kristalglaskunst… bladibla… expressief, emotioneel geladen design dat op een harmonieuze wijze esthetiek en functionaliteit combineert. En dat dan nog een keer in iets andere bewoordingen.

Het nieuws hier: dit wordt de concept car die gaat leiden tot de Skoda Kodiaq Coupé. Het model wordt vooral ontwikkeld voor China – coupé-SUV’s zijn razendpopulair in het land – en gaat ook daar worden geproduceerd. Komt de Kodiaq Coupé op termijn naar Europa? Skoda sluit het niet uit. Dus vast wel.

