Waarschijnlijk geen opvolgers Alfa Romeo Giulietta en Mito

Toekomstige modellen van Alfa Romeo moeten niet alleen Europese kopers aanspreken, maar over de hele wereld. Voor de Alfa Romeo Giulietta en Mito betekent dat niet veel goeds, als het aan Alfa’s grote baas Reid Bigland ligt.

Voorlopig nog niet weg

Toch hoef je voorlopig niet te vrezen dat de auto’s uit de showroom verdwijnen. Bigland zegt in gesprek met het Britse Autocar dat de modellen de komende jaren gewoon verkocht blijven worden. De Alfa Romeo Giulia en de net gelanceerde Stelvio krijgen veel meer prioriteit, aangezien het merk daarmee meedoet in de grootste segmenten van de wereld. Vooral dat laatste is belangrijk, want Alfa Romeo wil niet alleen maar in Europa actief zijn, maar vooral ook auto’s verkopen in China en Noord-Amerika, markten die het merk voorheen niet of nauwelijks kon bedienen.

Crossover

Eerder gaf Bigland al aan dat er zes nieuwe modellen van Alfa Romeo zouden komen. Dat nummer lijkt niet helemaal gehaald te gaan worden, maar toch kun je de komende jaren wel uitbreiding van het modellengamma verwachten. Reken dan niet op een hatchback als de Alfa Romeo Giulietta of Mito, maar eerder op een crossover die net onder de Stelvio gepositioneerd wordt. Een model dat het op moet gaan nemen tegen auto’s als de Mini Countryman en Audi Q2. Ook voor dat model zal volgens Bigland echter moeten gelden dat het een stuurmansauto wordt.