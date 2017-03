Zoekplaatje: Vind de Bentley Flying Spur W12 S!

Reclametrucje van Bentley. Het Britse merk heeft een foto van 57.700.000.000 pixels gemaakt in Dubai. Wat dat betekent? Zoom helemaal in en je hebt een haarscherp Bentley-logo op je scherm.

Een Bentley-logo dat op de voorplecht van een Flying Spur W12 S is geplakt. Die staat namelijk ergens in Dubai geparkeerd (hint: ongeveer in het midden op ongeveer een kwart foto van onderen). Klik hier voor de volledige foto.

“Bentley heeft 1825 foto’s gecombineerd tot één gigantische foto”

Bentley heeft het kunstje voor elkaar gekregen door 1825 foto’s te combineren tot één gigantische foto. De techniek leende de fabrikant van NASA, die het gebruikte om panoramische foto’s van de planeet Mars aan elkaar te rijgen.

LEES OOK: BENTLEY FLYING SPUR V8 S: ZWAARGEWICHT MET SPORTIEVE AMBITIES

Geinig natuurlijk, maar Bentley deed het eerder. Toen maakte het merk een gigapixelfoto van de Golden Gate Bridge in San Francisco, met daarop een piepkleine, maar scherper dan scherpe Mulsanne. Klik hier voor die foto.