Uw Garage: Pontiac Firebird Convertible 326 (1967)

Dwars door ons Uw Garage-archief. In het najaar van 2015 maakten we kennis met Richard Wever. Naar eigen zeggen een echte perfectionist. Na een wat moeizame start is dat aan zijn Pontiac Firebird Convertible uit 1967 ook goed te zien. Nu is het vooral Genieten met een hoofdletter G.