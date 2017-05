Autovisie TV: Trailer aflevering 12 (laatste aflevering)

In alweer de laatste aflevering van dit seizoen onderzoekt Werner of de elektrisch rijdende Tesla S P100D dezelfde beleving geeft als de brandstof slurpende Mercedes-AMG E 63 S. Ook gaat hij op bezoek bij tuningbedrijf Brabus, dat een rijke historie heeft in het modificeren van auto’s uit de Daimler Groep. Hier vergelijken we de exclusieve kleine auto Smart ForFour met de Brabus variant. Tot slot neemt Automeisje Yvette een kijkje op eenvan de grootste automarkten in Europa, de Automarkt van Beverwijk. Mis het niet!