Automaat met dubbele koppeling voor Mégane R.S.

De Duitse Formule 1 coureur Nico Hülkenberg heeft zojuist op het circuit van Monaco de nieuwe Mégane R.S. de sporen gegeven.



Renault greep de gelegenheid aan om te onthullen dat het nieuwe performance model geleverd kan worden met automaat. Volgens de fabrikant komt het daarmee tegemoet aan de “vraag vanuit de markt.”



Het eerste publieke optreden van de Mégane R.S. viel samen met de viering van Renault’s 40-jarige Formule 1 jubileum. In 1977 verscheen het merk voor het eerst aan de start van een Grand Prix, en wel met de allereerste geblazen Formule 1 auto.

Coureur van het eerste uur Jean-Pierre Jabouille mocht in de straten van Monte Carlo in de RS01 opnieuw zijn kunsten vertonen. Alain Prost reed voor de gelegenheid in een R.E. 40 uit 1983, een model dat gebruik maakte van Renault’s eerste koolstofvezel chassis.